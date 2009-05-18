В Донецком регионе энергоснабжающие компании с Энергорынком рассчитались на 91%

По состоянию на 18 мая, в Донецкой области уровень расчетов энергоснабжающих компаний с Энергорынком составляет 91%. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Донецкой областной госадминистрации.

Также отмечается, что в регионе уровень расчетов потребителей за электроэнергию на сегодняшний день составляет 77,4 %.

Говоря о работе предприятий теплоэнергетики Донецкой области, в облгосадминистрации констатировали, что в регионе в настоящее время приход угля на теплоэлектростанции составляет 19,6 тыс. тонн, расход угля – 21,1 тыс. тонн, имеющийся запас – в количестве 1 млн. 404,8 тыс. тонн угля.