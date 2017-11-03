Срок эксплуатации третьего энергоблока Запорожской АЭС продлили на 10 лет

Государственная инспекция ядерного регулирования приняла решение о продлении срока эксплуатации Национальной атомной энергогенерирующей компанией «Энергоатом» третьего энергоблока Запорожской АЭС на следующие 10 лет. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госатомрегулирования.

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«Да, это решение было принято. Мы согласовали решение, остались лишь некоторые формальности», - сообщили в инспекции, добавив, что срок продления составил 10 лет – до 5 марта 2027 года.

Также в инспекции подтвердили возможность безопасной долгосрочной эксплуатации этого блока.

«Результаты государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности энергоблока №3 и инспекционного обследования подтверждают возможность безопасной долгосрочной эксплуатации блока… Энергоблок №3 Запорожской АЭС удовлетворяет требованиям по безопасности по показателям целевых критериев безопасности», - говорится в тексте постановления Коллегии Госатомрегулирования.

Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» считает своей задачей продление срока службы действующих атомных блоков для обеспечения высокого уровня производства электроэнергии в будущем. В планах компании – за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.

В сентябре 2016 года Госатомрегулирования приняла решение о продлении срока эксплуатации первого энергоблока Запорожской АЭС до 23 декабря 2025 года, а в октябре - второго энергоблока этой станции, до 19 февраля 2026 года.

В конце октября в «Энергоатоме» сообщили, что компания заканчивает работы по продлению срока эксплуатации третьего энергоблока ЗАЭС и планирует запустить его в работу в первой декаде ноября 2017 года.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.