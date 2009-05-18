РФ не будет присоединяться к Брюссельской декларации

Россия не будет присоединяться к Брюссельской декларации ЕС-Украина, заявил сегодня на видео-пресс-конференции Москва-Берлин министр энергетики РФ Сергей Шматко.

"Но это не значит, что мы отказываемся работать и сотрудничать с нашими партнерами", - отметил он.

"Россия проведет переговоры с партнерами в ЕС и в ближайшее время предложит Украине вариант многостороннего консорциума по модернизации ее газотранспортной системы", - цитирует ИТАР-ТАСС министра.

Как сообщал УНИАН, 23 марта т.г. в Брюсселе украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк подписали Совместную декларацию о модернизации ГТС Украины. Кабинет Министров Украины поручил Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» до конца 2009 года утвердить технико-экономические обоснования и уточненные сметы для реализации инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины.

14 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабмину в месячный срок разработать и утвердить в установленном порядке меры по реализации брюссельской декларации.

18 мая Президент Украины высказал допущение, что неспособность НАК «Нафтогаз Украины» рассчитаться за потребленный газ может привести к тому, что компания будет вынуждена рассчитываться собственными активами, к которым продолжает принадлежать газотранспортная система (ГТС). В.ЮЩЕНКО заверил, что применит все конституционные полномочия, чтобы ситуация вокруг НАК не приобрела такого угрожающего характера.