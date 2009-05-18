Россия готова принимать участие в модернизации ГТС Украины

Россия готова принимать участие и частично финансировать модернизацию газотранспортной системы Украины, заявил министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО, передает РИА "Новости".

"Мы готовы частично финансировать такую деятельность", - сказал С.ШМАТКО, отвечая на вопрос о возможном участии в модернизации ГТС Украины.

По его словам, Россия оценивает стоимость полной модернизации украинской газотранспортной системы примерно в 10-12 млрд. евро.

"Я слышал от украинского премьера оценку в 5-6 миллиардов евро. По нашим оценкам, эта сумма должна быть в два раза больше", - сказал С.ШМАТКО.

Также он отметил, что Россия не будет присоединяться к декларации Украины и Евросоюза по модернизации украинской ГТС.

"Это двусторонний документ, мы не видим смысла присоединяться", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 марта т.г. в Брюсселе украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк подписали Совместную декларацию о модернизации ГТС Украины.

Кабинет министров Украины поручил Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» до конца 2009 года утвердить технико-экономические обоснования и уточненные сметы для реализации инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины.