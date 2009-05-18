Ющенко поручил Кабмину за 10 дней разработать новый финплан Нафтогаза

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины в 10-дневный срок подготовить проект нового финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» с учетом реальной ситуации на газовом рынке, а также мер, необходимых для стабилизации финансового состояния компании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, такое поручение Президент дал в ходе совещания с участием высшего руководства государства и лидеров политических сил по вопросам согласованных действий для преодоления кризисных явлений.

В сообщении отмечается, что при обсуждении проблем газовой сферы В.ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность финансово-экономическим состоянием НАК «Нафтогаз Украины» и платежной дисциплиной на газовом рынке.

Президент Украины считает, что решение проблем газового монополиста за счет новых авансов за транзит от российского ОАО «Газпром» недопустимо.

Отметим, 11 марта т.г. Кабинет министров утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» с профицитом 3,8 млрд. грн.Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что этот профицит рассчитан без учета закачки газа в хранилища в 2009 году. «Финплан с профицитом, но профицит не учитывает необходимые закачки газа в хранилища на следующий период», – сказал он.

Сегодня, 18 мая, на пресс-конференции в Москве министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО заявил, что Россия рассчитывает, что закачка газа в газовые хранилища Украины будет осуществляться за счет авансовых платежей по транзиту.

«Мы делаем очень серьезные предоплаты по этим контрактам (по транзиту газа – УНИАН) и рассчитываем, что закачка газа, который необходим Украине для стабильного прохождения зимы 2009-2010 годов, будет идти в рамках авансовых платежей по транзиту», - сказал С.ШМАТКО.

Напомним, 15 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Райтнау (Швейцария) заявил, что его тревожит ситуация, сложившаяся на газовом рынке, в том числе в НАК «Нафтогаз Украины».

В частности, он отметил, что если ничего не делать, то несбалансированность бюджета «Нафтогаза» может привести к постановке в международных судебных инстанциях вопроса относительно активов газотранспортной системы Украины. В этом контексте В.ЮЩЕНКО подверг критике идею правительства попросить российскую сторону осуществить авансовый платеж за транзит газа до конца года, заметив, что это также может способствовать постановке вопроса по активам ГТС.

Между тем, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что практика расчетов за газ за счет его транзита по территории Украины не является чем-то новым для Украины и применялась до появления на рынке компании «РосУкрЭнерго».

При этом Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз подчеркнула, что на сегодняшний день собственности НАК «Нафтогаз Украины» ничего не угрожает.