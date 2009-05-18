Ющенко поручил Кабмину подготовить проект нового финплана Нафтогаза

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины в 10-дневный срок подготовить проект нового финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» с учетом реальной ситуации на газовом рынке, а также мер, необходимых для стабилизации финансового состояния компании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, такое поручение Президент дал в ходе совещания с участием высшего руководства государства и лидеров политических сил по вопросам согласованных действий для преодоления кризисных явлений.

В сообщении отмечается, что при обсуждении проблем газовой сферы В.ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность финансово-экономическим состоянием НАК «Нафтогаз Украины» и платежной дисциплиной на газовом рынке.

Президент Украины считает, что решение проблем газового монополиста за счет новых авансов за транзит от российского ОАО «Газпром» недопустимо.

Напомним, ранее Президент Украины В.ЮЩЕНКО неоднократно настаивал на пересмотре финансового плана НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, 11 марта т.г. Кабинет министров утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» с профицитом 3,8 млрд. грн.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что этот профицит рассчитан без учета закачки газа в хранилища в 2009 году. «Финплан с профицитом, но профицит не учитывает необходимые закачки газа в хранилища на следующий период», – сказал он.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.