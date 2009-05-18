Оптовая цена электроэнергии на июнь немого выросла

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила прогнозную оптовую цену электроэнергии на июнь на 0,3% по сравнению с установленной на май – до 402,65 грн. за МВт/ч.

Об этом сказано в комиссии от 18 мая №540, текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, начиная с марта, НКРЭ ежемесячно незначительно поднимает уровень прогнозной оптовой цены

До этого в течение ноября 2008 года – февраля 2009 года прогнозная оптовая цена электроэнергии оставалась неизменной – 395,17 грн. за МВт/ч.

Справка УНИАН. Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергоснабжающие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных тарифов.

Прогнозная оптовая цена электроэнергии в 2008 году выросла на 46,3% – с 270,12 грн., установленных для января, до 395,17 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

В 2007 году прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию выросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/ч (без НДС).

Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2006 году выросла на 16,05% – с 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/ч (без НДС).