Мировые цены на нефть снова пошли вверх, инвесторы реагируют на заявление министра нефти Ирака
Инвесторы реагируют на заявление министра нефти Ирака, что страна поддержит любое решение нефтедобывающих стран, включая новое ограничение нефтедобычи.
Мировые цены на нефть днем продолжают расти, так как на рынках нарастает оптимизм относительно возможного продления соглашения по сокращению добычи ОПЕК+, сообщает Прайм.
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"По состоянию на 14:46 стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35%, до 60,83 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,28%, до 54,69 доллара за баррель", - говоритмя в сообщении.
Инвесторы продолжают отыгрывать комментарии министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби. Он заявил, что Ирак, занимающий вторую строчку среди членов ОПЕК по объемам добычи нефти, поддержит любое решение нефтедобывающих стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, включая продление сделки на девять месяцев после марта 2018 года для поддержания цен на нефть.
"Соблюдение условий сделки сейчас на высоком уровне. Ожидается, что (на встрече ОПЕК+ в ноябре - ред.) будут звучать комментарии в поддержку продления в марте сделки по сокращению добычи", - цитирует агентство Рейтер менеджера по инвестициям в U.S. Bank Марка Уоткинса (Mark Watkins).