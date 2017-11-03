"Нафтогаз" заявляет о потере монополии на газовом рынке Украины

Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" уже не является монополистом на газовом рынке Украины. Чтобы подтвердить или опровергнуть этот статус, "Нафтогаз" решил обратиться к регулятору с просьбой провести соответствующую проверку. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте "Нафтогаза".

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"Результаты анализа, проведенного НАК "Нафтогаз Украины" с использованием стандартных европейских методик (SSNIP тест), свидетельствуют о том, что после интеграции украинского рынка газа в европейский рынок "Нафтогаз" уже не занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке газа", - говорится в заявлении Нака.

Для того, чтобы предотвратить дальнейшее "распространение манипуляций на тему монополизма "Нафтогаза", компания решила обратиться в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с просьбой провести собственное исследование рынка газа. Таким образом, регулятор или подтвердит, или опровергнет заявление Нака.

Также "Нафтогаз" обратился к международным партнерам Украины, в первую очередь, в Секретариат Энергетического Сообщества с просьбой предоставить соответствующую экспертную поддержку.

"Как единственный магазин в изолированном населенном пункте теряет монопольное положение когда строятся новые пути сообщения и появляется возможность покупать в других магазинах, так и Нафтогаз потерял свое монопольное положение с интеграцией украинского рынка в европейский", - заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он объясняет: "Положение "Нафтогаза" на рынке даже при большом желании не может привести, например, к тому, чтобы "Нафтогаз" продавал газ по цене выше чем на конкурентном рынке... Отсутствие такой возможности доказывает тот факт, что "Нафтогаз" не занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке".

Стандартный европейский тест для определения монопольного (доминирующего) положения довольно простой - может ли компания удерживать в течение года цену выше хотя бы на 5% цены, которая сложилась при условиях существования значительной конкуренции.

Напомним, что с 1 октября 2015 года в Украине отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и теплокоммунэнерго для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз Украины" поставляет газ промышленным потребителям, бюджетным организациям и прочим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

В июле 2017 Окружной админсуд обязал Кабмин компенсировать "Нафтогазу" убытки от поставок газа для населения, но правительство отказалось платить.