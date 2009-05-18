В подготовку к отопительному сезону "Киевэнерго" инвестирует 124 млн. грн.

Киев. 18 мая. УНИАН. В подготовку Киева к отопительному сезону «Киевэнерго» инвестирует 124 млн. грн. собственных средств, однако это не более трети необходимого для эффективной модернизации теплового хозяйства столицы.

Об этом сообщил технический директор АК «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ сегодня в УНИАН в ходе круглого стола «Будем ли мы зимой с горячей водой и теплом».

«В этом году в связи с кризисом у нас практически нет (не финансируются – УНИАН) никаких программ ни по городскому бюджету, ни по бюджету Государственному. Мы еще получали (раньше – УНИАН) субвенции из Госбюджета на реконструкцию котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов, на установку счетчиков. В этом году этого ничего нет. То есть, в этом году мы только рассчитываем на свои собственные средства, которые незначительны», - отметил Ю.ГЛАДЫШЕВ. При этом он уточнил, что сумма собственных средств компании, на которую можно рассчитывать как на инвестиции в тепловое хозяйство города - это 124 млн. грн., что соответствует уровню 2008 года.

По его словам, эти средства в текущем году уже инвестируются в ремонты хозяйства, в частности, в ремонты и подготовку ТЭЦ 5, 6 – большая часть суммы, в ремонт кабелей, несколько капремонтов тепловых сетей и распределителей.

В то же время он отметил, что для того, чтобы выйти на достойный уровень модернизации столичного теплового хозяйства, необходимо инвестировать дополнительно 280 млн. грн.

«Мы подавали заявку по программе социально-экономического развития на 2009 год, только на филиалы, которые являются коммунальной собственностью, на 280 млн. грн. – тепловые сети филиала, теплораспределители, жилтеплоэнерго. Ни копейки из этих средств на этот год мы не получили», - добавил Ю.ГЛАДЫШЕВ.