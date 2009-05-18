Россия снова заговорила о консорциуме

Министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО считает, что через полгода будет возможность вернуться к идее создания газотранспортного консорциума.

Как передает собкор УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

С.ШМАТКО подчеркнул, что Россия всегда стояла на позиции, что гарантировать надежный транзит российского газа через территорию Украины наиболее эффективно путем создания международного консорциума. Он напомнил, что об этом были достигнуты договоренности между Германией, Россией и Украиной, но эта инициатива не была реализована.

«Позиция России состоит в том, что для обеспечения стабильных поставок российского газа через Украину в Европу необходимо создавать международный консорциум. Россия готова участвовать в различных формах создания такого консорциума, в том числе в финансовой форме», - сказал С.ШМАТКО.

«Мы считаем, что можно было бы в ближайшее время, переговорив с нашими партнерами в Европе, такую конструкцию предложить украинскому правительству», - подчеркнул он.

В то же время он отметил, что в России понимают, что сегодня вопросы управления ГТС в Украине являются очень политизированными. По его словам, вопрос управления ГТС ставится в Украине «на одну полочку» с вопросом национального суверенитета.

«Я думаю, что в ближайшие полгода, пока не пройдут ожидаемые выборы в Украине, этот вопрос дальнейшего развития не получит», - сказал он.