На угольных предприятиях Донецкой области выявлено почти 6 тыс. нарушений

В Донецкой области в течение минувшей недели на предприятиях угольной промышленности инспекторы территориального управления Госгорпромнадзора выявили 5 717 нарушений нормативных актов об охране труда. Это на 391 нарушение больше, чем за предыдущую неделю.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе теруправления, в течение недели на угольных предприятиях региона из-за нарушений нормативных актов об охране труда приостанавливалась работа оборудования и объектов в 321 случае (на прошлой неделе – в 288). В результате, на руководителей и работников наложено 294 штрафа (на прошлой неделе – 269) на сумму 23,6 тыс. грн.

Всего в течение недели на предприятиях всех отраслей промышленности Донецкой области выявлено 8 798 нарушений нормативных актов об охране труда, что на 728 нарушений больше, чем на предыдущей неделе. На руководителей и работников наложено 428 штрафов (на прошлой неделе – 387) на сумму 35,7 тыс. грн. (на прошлой неделе – 31,8 тыс. грн.).