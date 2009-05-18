Программы подготовки Киева к осенне-зимнему периоду нет

Во фракции Блока Виталия Кличко в Киевском городском совете обеспокоены отсутствием на этот период Программы подготовки столицы к следующему осенне-зимнему периоду 2009-2010 годов.

Об этом сегодня на заседании круглого стола в УНИАН на тему «Будет ли Киев следующей зимой с горячей водой и отоплением?” заявил представитель фракции Блока Кличко Александр КЛЮС.

Он отметил, что подготовка к следующему осенне-зимнему периоду обычно начинается сразу после завершения предыдущего, то есть с приходом весны. Чтобы проводить соответствующие работы, необходимы средства и программа их реализации, сказал А.КЛЮС.

“Кроме тяжелого финансового положения, вызванного чрезвычайно большим изьятием средств из городского бюджета и чрезвычайно большим невыполнением даже того, что запланировано, есть еще и большие организационные проблемы по подготовке города к отопительному сезону. Еще такого никогда не было, чтобы по состоянию на 18 мая - а уже пошел второй месяц по окончании отопительного сезона - наша профильная комиссия не рассматривала проект распоряжения КГГА по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к эксплуатации в осенне-зимний период. Как можно готовиться, если нет программы подготовки, если под эту программу не подтянуты финансы, организационный ресурс, материально-технический?!”, - заявил А.КЛЮС.

Он также сообщил, что точные данные о невыполнении бюджета получить очень тяжело даже депутатам Киевсовета. В связи с этим представители, в частности, фракции Блока Кличко намерены инициировать доклад начальника Главного финансового управления КГГА Виктора ПАДАЛКИ на ближайшем заседании городского совета.

“Несмотря на то, что мы депутаты, очень тяжело получить информацию о выполнении бюджета. Мы получаем разные данные. Одни говорят: 2 млрд. грн. невыполнения, другие – 300 млн. грн. невыполнения. Я думаю, что у нас через два дня будет сессия, и я думаю, на сессию мы пригласим начальника управления финансового - Виктора ПАДАЛКУ, и он даст нам конкретный ответ о состоянии выполнения поступлений городского бюджета за первые 4 месяца этого года”, - сказал А.КЛЮС.

По его словам, также депутаты будут предлагать принять антикризисную программу для Киева, то есть исходя из данных финансового управления КГГА будут предлагать определить приоритетные направления вложения средств городского бюджета в этом году, чтобы “создали хотя бы минимальные жилищно-бытовые условия для киевлян”.

На сегодня, по информации представителя Блока Кличко, средств в столице еле хватает на зарплату работникам бюджетных учреждений, на частичное питание и медицинское обслуживание пациентов в больницах и содержание аппарата власти.

“Больше средств нет. И это говорит о том, что хотя “Киевэнерго” действительно начала работу по подготовке к осенне-зимнему периоду 2009-2010 годов, но это только небольшой сегмент работ, которые нужно выполнить в нашем городе, чтобы жители нашей столицы нормально чувствовали себя во время зимних холодов”, - отметил А.КЛЮС.

Он также добавил, что сейчас столичная власть вместе с депутатским корпусом должна активно работать над поиском источников наполнения городского бюджета, а также искать инвесторов. В то же время, по словам А.КЛЮСА, сейчас инвесторы неохотно идут в Киев.