ВР должна 22 мая должна заслушать отчет Полтавца

В Верховной Раде Украины сегодня зарегистрирован проект постановления об отчете министра угольной промышленности Украины Виктора ПОЛТАВЦА о состоянии закупки угольной продукции в государственный резерв.

Как сообщается на официальном сайте парламента, инициатор проекта постановления - народный депутат Николай КРАВЧЕНКО (фракция Коммунистической партии Украины) предлагает заслушать отчет министра 22 мая.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ноябре 2008 года заявила о намерении создать государственный резерв энергетического угля, который будет финансироваться за счет средств Стабилизационного фонда. Правительство заявляло о возможности создание госрезерва в объеме до 5 млн. тонн угля.

В марте 2009 года Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в госрезерве уже накоплено более 4 млн. тонн энергетического угля.