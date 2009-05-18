Состояние “Нафтогаза” является стабильным

Финансовое состояние “Нафтогаза Украины” является стабильным, компания своевременно выполняет свои обязательства перед государством и партнерами.

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Управления по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Управление заявляет, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО очень удивлена уровнем информирования Президента Виктора ЮЩЕНКО и квалификацией его советников, которые в своих аналитических справках пользуются не официальной информацией, а слухами.

В сообщении отмечается, что премьер-министр Украины считает, что высшие должностные лица в государстве не имеют права сеять панику среди людей и злоупотреблять такими словами как «крах», «катастрофа», «руйнация».

«Каждое слово «крах» или «дефолт» из уст Президента снижают кредитный рейтинг страны. Люди, которые работают ради страны, не могут сознательно делать такие вещи», - отмечено в сообщении.

Управление по связям со СМИ сообщает, что НАК «Нафтогаз Украины» находится в стабильном финансовом состоянии и своевременно выполняет свои обязательства перед государством и партнерами.

«Все громкие заявления вокруг НАК имеют целью возвращение старой коррупции в НАК «Нафтогаз», а нагнетанием ситуации вокруг этой компании занимаются те высокопоставленные должностные лица, кто об этом мечтает. Их также раздражает, что антикризисные меры правительства показали свою эффективность и уже положительно оценены международными финансовыми организациями, которые, в своих выводах, пользуются лишь официальной и объективной информацией», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины в 10-дневный срок подготовить проект нового финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» с учетом реальной ситуации на газовом рынке, а также мер, необходимых для стабилизации финансового состояния компании.

При обсуждении проблем газовой сферы В.ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность финансово-экономическим состоянием НАК «Нафтогаз Украины» и платежной дисциплиной на газовом рынке.

Президент Украины считает, что решение проблем газового монополиста за счет новых авансов за транзит от российского ОАО «Газпром» недопустимо.

Напомним, ранее Президент Украины В.ЮЩЕНКО неоднократно настаивал на пересмотре финансового плана НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, 11 марта т.г. Кабинет министров утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» с профицитом 3,8 млрд. грн.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что этот профицит рассчитан без учета закачки газа в хранилища в 2009 году. «Финплан с профицитом, но профицит не учитывает необходимые закачки газа в хранилища на следующий период», – сказал он.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.