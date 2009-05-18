«ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» реорганизуется

Акционеры ОАО "ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ" (Одесский нефтеперерабатывающий завод) на общем собрании 14 мая решили реорганизовать компанию из открытого в публичное акционерное общество.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что акционеры также внесли соответствующие изменения в устав предприятия, в котором "установлен единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор", а дирекция, как орган управления, прекращает свою деятельность.

На пост генерального директора Наблюдательным советом назначен Алексей КОВАЛЕНКО, который руководил дирекцией с 25 апреля 2008 года.

Компания сообщает, что акционеры уволили членов дирекции "без прекращения с ними трудовых договоров".

Таким образом, прекратили свои полномочия в дирекции: Виктор СЛАВИН, Елена ЗАХВАТКИНА, Ольга КУЗИНА, Виктор КОРМИЛЬЦЕВ, Валерий ЧАХЕЕВ, Александр ВОСТРИКОВ, Татьяна ТРОПИНА и Владимир КАТУШЕНОК.

В.СЛАВИН, Е.ЗАХВАТКИНА, В.ЧАХЕЕВ, А.ВОСТРИКОВ, Т.ТРОПИНА и В.КАТУШЕНОК пребывали в составе дирекции с 25 апреля 2008 года, О.КУЗИНА – с 23 февраля 2009 года, В.КОРМИЛЬЦЕВ – с 3 ноября 2008 года.

Акционеры также избрали главой Наблюдательного совета компании Михаила АНТОНОВА, до этого занимавшего должность заместителя начальника департамента инвестиционного анализа и отношений с инвесторами Главного управления стратегии развития и инвестиционного анализа ОАО "ЛУКОЙЛ".

Членами Наблюдательного совета избраны: Фейруз ИСАЕВ (первый заместитель директора ООО "ЛУКОЙЛ-Молдова"), Рустем ГИМАЛЕТДИНОВ (главный специалист московского представительства "Литаско"), Николай ИГНАТЕНКО (глава профсоюза ОАО "ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ"), Сергей ЗУЕВ (заместитель начальника главного управления нефтепереработки ОАО "ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ"), Николай ВОЙТОВ (старший менеджер отдела инвестиционного анализа и сопровождения проектов ОАО "ЛУКОЙЛ") и Алексей БИБИК (помощник генерального директора).

Глава Набсовета и его члены избраны сроком на три года.

Как сообщалось, 29 апреля 2009 года вступил в силу закон об акционерных обществах, который предусматривает существование в Украине акционерных обществ лишь двух типов – частных и публичных: все акционерные общества должны до 29 апреля 2011 года привести уставы в соответствие с нормами закона.

Справка УНИАН. ОАО "ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ", которое входит в группу компаний "ЛУКОЙЛ" (РФ), эксплуатирует Одесский НПЗ. Проектная мощность завода по переработке сырья – 2,8 млн. тонн в год.

В 2008 году чистый доход "ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ" составил 7 млрд. 271,779 млн. грн., что в 375 раз (на 7 млрд. 252,38 млн. грн) больше, чем за 2007 год.

Одесский НПЗ в 2008 году переработал 2 млн. 42 тыс. тонн нефтяного сырья. Было произведено 279,1 тыс. тонн бензинов, 663,5 тыс. тонн дизельного топлива и 548,6 тыс. тонн мазута. При этом поставки нефти на предприятие составили 2 млн. 31 тыс. тонн. Все переработанное НПЗ сырье было поставлено из России.