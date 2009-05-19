Нефть подорожала почти на 5%

Нефть в понедельник 18 мая подорожала почти на 5% в связи с восстановлением роста на фондовом рынке США, сообщает k2kapital..

Кроме того, появились опасения, что волнения в Нигерии могут привести к срыву поставок черного золота из этого региона.

По итогам торгов на NYMEX июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на 4,8% до $59,03 за баррель.