Нефть подорожала почти на 5%
08:20, 19 мая 2009Энергетика
0
В связи с ростом на фондовом рынке США
Нефть в понедельник 18 мая подорожала почти на 5% в связи с восстановлением роста на фондовом рынке США, сообщает k2kapital..
Кроме того, появились опасения, что волнения в Нигерии могут привести к срыву поставок черного золота из этого региона.
По итогам торгов на NYMEX июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на 4,8% до $59,03 за баррель.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter