Шредер: "Северный поток" запустят в 2011 г

Газопровод между Россией и Германией под названием "Северный поток" будет, безусловно, запущен в эксплуатацию в срок - в 2011 г. Об этом накануне в Калининграде заявил бывший канцлер Германии и председатель комитета акционеров компании-оператора проекта Nord Stream Герхард Шредер, передает ПРАЙМ-ТАСС..

"Это - европейский проект, и все европейские государства проголосовали за него. Он будет запущен в срок, как и планировалось, в 2011 году по трубопроводу поступит первый газ", - отметил Г.Шредер.

По его оценке, "Северный поток", как и "Южный поток", огибает нестабильные страны, являясь путеводным проектом для всего региона Балтийского моря, обеспечивая газовую безопасность".

Г.Шредер особо подчеркнул, что проект "учитывает все экологические требования, крупнейшие изыскания, проводимые в этом направлении на Балтике, снижают воздействие на природную среду до минимума. И если у кого-то еще остаются экологические вопросы, то они решаемы и решаются".

Председатель комитета акционеров компании-оператора проекта напомнил, что международный консорциум инвестировал в экологическую составляющую "Северного потока" 100 млн евро. "Я уверен, что нет другого такого крупного проекта, на оценку экологического воздействия которого затрачено столько средств", - сказал Г.Шредер.

Проект "Северный поток", считает Г.Шредер, "очень важен для развития дальнейшего сотрудничества в регионе Балтийского моря. Балтийское море для России все больше становится окном в Европу, как равно для Европы - окном в Россию. И никакой кризис не затормозит это сотрудничество на долгосрочную перспективу".