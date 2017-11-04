"Газпром" завершил строительство "Турецкого потока" в России

Российский "Газпром" завершил строительство морских участков двух ниток "Турецкого потока" на территории РФ и продолжил строительство первой нитки в исключительной экономической зоне Турции, сообщает Прайм со ссылкой на заявление South Stream Transport B. V.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" подсчитали потери Украины в случае запуска "Турецкого потока"

"4 ноября 2017 года первая нитка морского газопровода "Турецкий поток" вошла в исключительную экономическую зону Турции. Pioneering Spirit, крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно, отметило данное событие, положив в море трубные секции с российским и турецким флагами, которые символизируют пересечение границы исключительной экономической зоны между двумя странами", - говорится в сообщении.

"Пересечение границы также знаменует завершение строительства морских участков двух нитей на территории российской исключительной экономической зоны", - отмечается там.

Всего "Газпром" построил 448 километров по двум нитям "Турецкого потока".

"Менее чем за 6 месяцев построено почти 25% морского участка. Это соответствует запланированным графикам строительства. Ожидается, что транспортировка газа по "Турецкому потока" начнется в декабре 2019 года", - сообщает SST.

"Газпром" 7 мая приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предусматривает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая.

Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, закончить ее строительство планируется в марте 2018 года; вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (завершение строительства запланировано на 2019 год).