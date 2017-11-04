В Украину прибыло восьмое судно с африканским углем

В морской торговый порт "Черноморск" (Одесская область) прибыло судно с 75 тоннами антрацита из Южно-Африканской Республики. Как сообщили УНИАН в пресс-службе государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск", 3 ноября в 17:00 в порту ошвартовано судно с углем антрацитовой группы из ЮАР.

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В частности, балкер Scythia Graeca доставил в Украину 75 тысяч тонн антрацита, а в 20:00 порт уже начал разгрузку судна.

"Судно с антрацитом из Южно-Африканской Республики обрабатывают на первом терминале порта. Производственные мощности позволяют делать это в кратчайшие сроки, а в период наступившего отопительного сезона скорость обработки этого груза наиболее важна. Порт справляется с подобными задачами профессионально, именно поэтому 3 года назад первые партии южно-африканского угля шли в Украину через порт в Черноморске", - подчеркнули в пресс-службе

Отмечается, что данная партия африканского угля прибыла для энергетического холдинга ДТЭК. После выгрузки у причалов порта антрацит направится на Криворожскую ТЭС.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в районах в Донецкой и Луганской областях, подконтрольных боевикам.

Для обеспечения стабильной работы своих ТЭС, которые используют антрацит, ДТЭК принял решение поставлять уголь с шахт Ростовской области и заключил контракт на поставку угля из ЮАР в объеме более 600 тысяч тонн с возможностью увеличения объема до 1 миллиона тонн.

21 октября порт "Южный" принял седьмой в текущем году балкер с углем из ЮАР для ДТЭК. Прибывший антрацит направится на Приднепровскую и Криворожскую ТЭС, чтобы пополнить складские запасы на отопительный сезон. Тогда в пресс-службе ДТЭК заявили, что компания уже поставила 450 тысяч тонн антрацита из ЮАР.

Первое судно было принято ДТЭК в морском порту "Южный" 25 мая.

Справка УНИАН. Порт "Черноморск" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тысяч тонн.