АЭС выработали более 209 млн. кВт/ч электроэнергии

В течение прошедших суток, 18 мая, атомные станции Украины выработали 209,40 млн. кВт/ч электроэнергии.

Как сообщили УНИАН в Министерстве топлива и энергетики Украины, сегодня, 19 мая, на АЭС в работе находится 11 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №1 Запорожской АЭС - 24-е сутки среднего планового ремонта (ремонт второй системы безопасности).

На энергоблоке №6 Запорожской АЭС - 56-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №1 Ривненской АЭС - 221-е сутки среднего планового ремонта (ремонт третьей системы безопасности).

На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС - 63-тьи сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 3 650 МВт, РАЭС – 1 610 МВт, ЮУАЭС – 2 430 МВт, ХАЭС – 1 000 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС – в пределах нормы.