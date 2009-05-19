АЭС выработали более 209 млн. кВт/ч электроэнергии
В течение прошедших суток, 18 мая, атомные станции Украины выработали 209,40 млн. кВт/ч электроэнергии.
Как сообщили УНИАН в Министерстве топлива и энергетики Украины, сегодня, 19 мая, на АЭС в работе находится 11 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №1 Запорожской АЭС - 24-е сутки среднего планового ремонта (ремонт второй системы безопасности).
На энергоблоке №6 Запорожской АЭС - 56-е сутки капитального планового ремонта.
На энергоблоке №1 Ривненской АЭС - 221-е сутки среднего планового ремонта (ремонт третьей системы безопасности).
На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС - 63-тьи сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 3 650 МВт, РАЭС – 1 610 МВт, ЮУАЭС – 2 430 МВт, ХАЭС – 1 000 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС – в пределах нормы.