Украина намерена накопить в ПХГ 28 млрд. кубометров газа
11:08, 19 мая 2009Энергетика
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Уже есть 12,3 млрд. кубометров
ДК «Укртрансгаз» к 15 октября намерен накопить в подземных хранилищах газа 28 млрд. кубометров природного газа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра топлива и энергетики Владимир ЛУЧНИКОВ сегодня на коллегии в Минтопэнерго.
По его словам, на сегодняшний день в ПХГ накоплено 12,3 млрд. кубометров.
Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.
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