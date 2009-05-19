Украина намерена накопить в ПХГ 28 млрд. кубометров газа

ДК «Укртрансгаз» к 15 октября намерен накопить в подземных хранилищах газа 28 млрд. кубометров природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра топлива и энергетики Владимир ЛУЧНИКОВ сегодня на коллегии в Минтопэнерго.

По его словам, на сегодняшний день в ПХГ накоплено 12,3 млрд. кубометров.

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.