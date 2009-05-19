На Луганщине будет внедрен проект ТАCIS в угольной отрасли

Программа технической помощи ТАCIS совместно с Министерством угольной промышленности Украины намерены внедрить новый проект на территории Луганской области. Эксперты программы ТАCIS встретились с руководителями управлений промышленности, экономики и соцзащиты Луганской облгосадминистрации по вопросам будущей реализации проекта «Программа поддержки угольного сектора Украины».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.

«Главная цель нашего проекта – подготовить генеральный план реструктуризации угольной отрасли Украины», – заявил в ходе встречи главный эксперт проекта по вопросам социальной политики Пол ВЭЙЛЛИ. По его словам, украинская угледобыча сегодня находится не в лучшем состоянии: оборудование устарело, качество угля низкое, затраты на его добычу высокие. К тому же в условиях экономического кризиса отрасль испытывает серьезные проблемы из-за того, что напрямую зависит от других «кризисных» отраслей – энергетики и производства металла.

Как отметил П.ВЭЙЛЛИ, одной из основных задач проекта является изучение и помощь в улучшении ситуации на территориях, где состоялось или планируется закрытие шахт. Первым этапом является сбор информации о состоянии угольной отрасли в Луганской области, ситуации на территориях, где ликвидированы шахты или идет ликвидация, депрессивных угольных территорий. По окончании сбора информации эксперты проекта предоставят свои предложения по улучшению социальной ситуации: трудоустройству уволенных горняков и членов их семей, улучшению условий их жизни.

Для решения социальных проблем горняков планируется создание Фонда социального развития, разработка системы предоставления денежных грантов, разработка нескольких пилотных проектов по грантам. При этом П.ВЭЙЛЛИ отметил, что в связи с кризисом средств на реализацию задуманного пока нет, но возможно их привлечь, обратившись в международные европейские финансовые организации.

В ходе встречи с экспертами ТАCIS начальник Главного управления промышленности и развития инфраструктуры Луганской облгосадминистрации Валерий БЕЗЛЕПКИН заявил, что областная власть готова оказать необходимую информационную и организационную поддержку в реализации проекта. «Решение проблем территорий, где закрыты шахты, – для нас это первоочередная задача, и мы готовы сотрудничать со всеми, кто конструктивно может помочь нам в этом», – отметил В.БЕЗЛЕПКИН.

Он также отметил, что главная проблема для угольной отрасли Луганщины и Украины в целом – это недостаток финансирования. Изношенность основных производственных фондов составляет 80%. Сложившуюся ситуацию в отрасли он охарактеризовал как очень сложную. Из-за спада производства в энергетике и металлопроизводстве в условиях мирового экономического кризиса производство в угольной отрасли упало до 85% в сравнении с прошлым годом. На складах из-за проблемы со сбытом накопилось 1,5 млн. тонн добытого шахтерами области угля. При этом, по словам В.БЕЗЛЕПКИНА, ситуация в отрасли может ухудшиться уже летом текущего года.

Он также отметил, что доля угольной отрасли в экономике Луганщины составляет 11%, в отрасли занята пятая часть работающего населения области. За последние годы на территории Луганской области закрыты 48 шахт, еще одна планируется к закрытию. Уволены порядка 90 тыс. горняков. На сегодня действующими остаются 54 угольные шахты. «Руководство нашей области убеждено, что закрытие шахт, как оно проводилось ранее, нецелесообразно и намерено противиться дальнейшему закрытию угольных предприятий на территории Луганщины, пока не будут решены проблемы, порожденные непродуманным закрытием предыдущих шахт», – подчеркнул В.БЕЗЛЕПКИН.

Справка УНИАН. Реализация Проекта «Программа поддержки угольного сектора Украины» по программе ТАCIS рассчитана на сентябрь 2008 г. – декабрь 2010 г. и будет проходить в угольных регионах Украины: Львовской, Донецкой и Луганской областях. Цель проекта – разработка Стратегии развития угольной отрасли Украины.

Проект «Программа поддержки угольного сектора Украины» финансируется Европейским Союзом по программе ТАCIS и выполняется международным Консорциумом под руководством австрийской кампании «Hulla & Co. Human Dynamics KG».