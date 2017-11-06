Запорожская АЭС подключила к сети третий энергоблок после продления срока эксплуатации

Запорожская атомная электростанция подключила в Объединенную энергосистему Украины блок №3 после продления срока его эксплуатации до 5 марта 2027 года, сообщает пресс-служба госкомпании «Энергоатом».

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«6 ноября 2017 года в 08:16, после 264 суток всеобъемлющего среднего ремонта, в течение которого были выполнены все согласованные мероприятия по продлению срока эксплуатации и повышению уровня безопасности, энергоблок №3 Запорожской АЭС подключен к энергосети. Ведется набор мощности». – сказано в сообщении.

Сообщается, что третий энергоблок подключен к сети на основании лицензии, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины о продлении срока эксплуатации энергоблока №3 Запорожской АЭС до 5 марта 2027 года.

«Проведенные на энергоблоке работы полностью соответствуют международным стандартам МАГАТЭ, законодательству Украины в сфере ядерного регулирования, а также общемировому опыту эксплуатации ядерных установок в сверхпроектный срок», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Энергоблок №1 находится в плановом ремонте.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Госатомрегулирования продлила срок эксплуатации третьего энергоблока Запорожской АЭС на 10 лет.

«Энергоатом» считает своей задачей продление срока службы действующих атомных блоков для обеспечения высокого уровня производства электроэнергии в будущем. В планах компании – за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.

В сентябре 2016 года Госатомрегулирования приняла решение о продлении срока эксплуатации первого энергоблока Запорожской АЭС до 23 декабря 2025 года, а в октябре - второго энергоблока этой станции, до 19 февраля 2026 года.

В конце октября в «Энергоатоме» сообщили, что компания заканчивает работы по продлению срока эксплуатации третьего энергоблока ЗАЭС и планирует запустить его в работу в первой декаде ноября 2017 года.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.