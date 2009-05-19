Минтопэнерго не исключает уточнение финплана «Нафтогаза»

Министерство топлива и энергетики Украины не исключает возможности уточнения финансового плана НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

По его словам, финплан компании может быть откорректирован в части предусмотрения денежных ресурсов, необходимых для обеспечения закачки газа в подземные хранилища.

«Просто необходимо уточнить финплан по тем позициям относительно ресурса на закачку газа в ПХГ», - сказал он, напомнив при этом, что НАК планирует закачать в ПХГ в текущем году 19,2 млрд. кубометров газа.

Ю.ПРОДАН отметил, что на сегодняшний день компания выполняет все свои обязательства, связанные с кредитным портфелем, а, значит, в данной части финплан корректироваться не будет.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины в 10-дневный срок подготовить проект нового финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» с учетом реальной ситуации на газовом рынке, а также мер, необходимых для стабилизации финансового состояния компании.

При обсуждении проблем газовой сферы В.ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность финансово-экономическим состоянием НАК «Нафтогаз Украины» и платежной дисциплиной на газовом рынке.

Президент Украины считает, что решение проблем газового монополиста за счет новых авансов за транзит от российского ОАО «Газпром» недопустимо.

Ранее Президент Украины В.ЮЩЕНКО неоднократно настаивал на пересмотре финансового плана НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, 11 марта т.г. Кабинет министров утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» с профицитом 3,8 млрд. грн.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что этот профицит рассчитан без учета закачки газа в хранилища в 2009 году. «Финплан с профицитом, но профицит не учитывает необходимые закачки газа в хранилища на следующий период», – сказал он.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.