НКРЭ до 1 июня завершит разработку положения об аукционах

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики до 1 июня намерена завершить разработку положения о проведении аукционов по доступу к трансграничной мощности для организаций экспорта электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам глава НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

По его словам, 20-21 мая состоится заключительное заседание рабочей группы при комиссии, после чего проект документа до 1 июня планируется обнародовать на сайте НКРЭ.

В.КАЛЬЧЕНКО отметил, что в настоящее время положение разрабатывается с учетом требований изменений к Закону «Об электроэнергетике» в части проведения аукционов на доступ к трансграничным мощностям.

Однако комиссия и Минтопэнерго, отметил В.КАЛЬЧЕНКО, продолжает считать нецелесообразным выставление на аукцион всех трансграничных мощностей, а не физических возможностей Бурштынского энергоострова (500 МВт).