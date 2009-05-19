Цена реализации сжиженного газа увеличилась на 12%

Средняя цена реализации сжиженного газа 19 мая т.г. на коммерческом аукционе №352 на Украинской аграрной бирже (УАБ) увеличилась на 11,9% по сравнению с предыдущим аукционом №351 от 14 мая (2952,3 грн. за тонну) – до 3306,2 грн. за тонну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 2,910 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 9 млн. 621,180 тыс. грн.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.