"Энергоатом" представил нефинансовый отчет компании за 2016 год

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» первой из государственных предприятий Украины 3 ноября представила нефинансовый отчет за 2016 год, в котором описана социальная роль компании и приоритеты ее развития, среди которых высокий уровень безопасности работы АЭС, надежная генерация электроэнергии, забота о коллективе компании и населении городов-спутников атомных станций.

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Этот отчет был представлен президентом «Энергоатома» Юрием Недашковским и заместителем директора Центра внешних информационных коммуникаций компании Данилой Лавреновым.

«За годы нашей деятельности мы определили основные приоритеты нашей деятельности, которые красной нитью проходят через весь наш отчет. Это обеспечение наивысшего уровня безопасности, надежное снабжение электроэнергией, укрепление энергетической независимости Украины, открытость, прозрачность, а также вклад в социальное и экономическое развитие нашего государства. Эти приоритеты являются неотъемлемыми друг от друга», - сказал Недашковский, добавив, что нефинансовый отчет рассказывает о социальной роли «Энергоатома», его влиянии на окружающую среду, о подходах компании к культуре безопасности.

«Высокий уровень ядерной, радиационной, технологической и экологической безопасности – один из самых главных приоритетов атомной генерации. Философия нашей компании состоит в том, чтобы не останавливаться на достигнутом, а постоянно заниматься повышением уровня безопасности», - добавил президент компании.

По словам Лавренова, компания стремится максимально интегрировать в свою ежедневную деятельность цели устойчивого развития, которые отражены в нефинансовом отчете. К ним относятся качественное образование, гендерное равенство, достойный труд и экономический рост, внедрение инноваций, борьба с изменениями климата и другие.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. В структуре компании работает около 35 тыс. человек.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.