Китайские компании хотят кредитовать строительство блоков ХАЭС и предлагают собственную технологию

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» получила от «Китайской национальной ядерной корпорации» (CNNC) и «Индустриального коммерческого банка Китая» (ICBC) предложение по предоставлению кредитных средств для финансирования завершения строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

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Об этом сообщил журналистам 3 ноября глава компании Юрий Недашковский по завершении презентации нефинансового отчета «Энергоатома» за 2016 год.

«Представители CNNC International прибыли в Украину с представителями очень мощного финансового учреждения – «Индустриального коммерческого банка Китая». Они предложили участие в достройке третьего и четвертого энергоблока Хмельницкой АЭС по формуле «1+1». То есть, третий блок строится по технологии ВВЭР (тип реактора, которые сегодня эксплуатируются на украинских АЭС – УНИАН), а четвертый блок достраивается по их технологии HPR-1000. Они предлагают профинансировать достройку обоих реакторов на 85%», - сказал он.

По словам Недашковского, китайская сторона заинтересована в продвижении своих технологий в европейских странах.

«Мы рассматриваем этот проект как один из альтернативных среди тех проектов, которые уже существуют», - отметил глава «Энергоатома», напомнив, что ранее компания уже представила проект завершения строительства двух блоков ХАЭС с использованием на обоих блоках технологии ВВЭР и получением кредитного финансирования под залог экспорта электроэнергии в ЕС по «Энергомосту «Украина-ЕС».

Как сообщал УНИАН, в рамках проекта «Энергомост «Украина-ЕС» предполагается переключить энергоблок №2 Хмельницкой АЭС на ENTSO-E (европейская энергосистема) и осуществлять экспорт электроэнергии. Поставки электроэнергии в Европу по долгосрочным договорам могут позволить привлечь инвестиции в достройку энергоблоков №3 и №4 ХАЭС, состояние готовности строительных конструкций которых составляет 73% и 28% соответственно.

Кроме того, «Энергоатом» планирует представить на рассмотрение парламента законопроект о завершении строительства третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС. По оценкам компании, завершение строительства этих блоков даст дополнительную генерацию электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины на уровне 15 млрд кВт-ч в год.

По словам главы «Энергоатома» Юрия Недашковского, компания планирует начать экспорт электроэнергии в ЕС и достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС в конце 2020 – начале 2021 года.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Работы по достройке 3-го и 4-го блока ХАЭС не ведутся несколько лет, в том числе и из-за отсутствия финансирования.