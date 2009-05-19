Gas de France войдет в «Северный поток» до конца лета

До конца этого лета компания Gas de France может стать акционером «Северного потока». Об этом заявил сегодня зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, передает ИТАР-ТАСС.

«До конца лета Gas de France войдет в проект «Северный поток», – отметил он. По его словам, сейчас проходят консультации и подготовка этого мероприятия.

«Мы уже договорились с нашими немецкими коллегами, что для вхождения Gas de France в этот проект будет снижена их доля», – сказал он.

Как сообщалось, ожидается, что "Nord Stream" протяженностью 1220 километров пройдет по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода пропускной способностью 27,5 млрд. кубометров газа в год намечен на 2010 год. Проект предполагает, что газопровод пройдет по дну Балтийского моря и будет иметь ответвления в Калининградскую область, Финляндию, Швецию, Нидерланды и Великобританию. Основным поставщиком природного газа станет Южно-Русское месторождение, расположенное на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа.

Планируемая общая протяженность газопровода - около 3 тысяч км. Сухопутная часть по российской территории и берегу Финского залива составит 897 км.

Для реализации проекта необходимы разрешения от стран, через воды которых он пройдет, - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В обсуждении вопросов потенциального трансграничного воздействия проекта участвуют также другие страны Балтийского региона.

Против этого проекта выступает ряд стран, в том числе Эстония и Швеция, мотивируя это экологической опасностью, которую может представлять строительство газопровода. В целом процесс согласования планируется завершить к концу 2009 года.

Акционерами компании-оператора проекта "Nord Stream AG" являются российский "Газпром" - 51%, германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 20%, а также нидерландская Gasunie - 9%. В апреле текущего года партнеры по "Северному потоку" приступили к переговорам по вхождению в проект французской Gaz de France.