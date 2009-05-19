Gas de France войдет в «Северный поток» до конца лета
Идут консультации...
До конца этого лета компания Gas de France может стать акционером «Северного потока». Об этом заявил сегодня зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, передает ИТАР-ТАСС.
«До конца лета Gas de France войдет в проект «Северный поток», – отметил он. По его словам, сейчас проходят консультации и подготовка этого мероприятия.
«Мы уже договорились с нашими немецкими коллегами, что для вхождения Gas de France в этот проект будет снижена их доля», – сказал он.
Как сообщалось, ожидается, что "Nord Stream" протяженностью 1220 километров пройдет по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода пропускной способностью 27,5 млрд. кубометров газа в год намечен на 2010 год. Проект предполагает, что газопровод пройдет по дну Балтийского моря и будет иметь ответвления в Калининградскую область, Финляндию, Швецию, Нидерланды и Великобританию. Основным поставщиком природного газа станет Южно-Русское месторождение, расположенное на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа.
Планируемая общая протяженность газопровода - около 3 тысяч км. Сухопутная часть по российской территории и берегу Финского залива составит 897 км.
Для реализации проекта необходимы разрешения от стран, через воды которых он пройдет, - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В обсуждении вопросов потенциального трансграничного воздействия проекта участвуют также другие страны Балтийского региона.
Против этого проекта выступает ряд стран, в том числе Эстония и Швеция, мотивируя это экологической опасностью, которую может представлять строительство газопровода. В целом процесс согласования планируется завершить к концу 2009 года.
Акционерами компании-оператора проекта "Nord Stream AG" являются российский "Газпром" - 51%, германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 20%, а также нидерландская Gasunie - 9%. В апреле текущего года партнеры по "Северному потоку" приступили к переговорам по вхождению в проект французской Gaz de France.