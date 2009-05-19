В Запорожье тепловики отсудили у населения свыше 7,6 млн.грн.

Запорожское коммунальное предприятие концерн "Городские тепловые сети" (ГТС), осуществляющее подачу тепла и горячей воды на территории Запорожья, с начала года отсудило у жителей города свыше 7,6 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГТС, "за январь - апрель 2009 года в пользу концерна вынесено 265 решений на 7 млн. 641 тыс. грн. 183 решения на сумму 1 млн. 641 тыс. грн. переданы на принудительное исполнение в Государственную исполнительную службу".

По данным пресс-службы, во исполнение решений судов исполнительными службами с начала года с жителей города в пользу концерна "Городские тепловые сети" 813 тыс. грн. уже взыскано.

Справка УНИАН. Коммунальное предприятие концерн "Городские тепловые сети" - единственный предприятие, централизованно поставляющее тепло и горячую воду на территории Запорожья. Долг предприятия за потребленный в отопительном сезоне 2008-2009 гг. составляет 153,5 млн. грн.