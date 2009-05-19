Энергоатом ведет переговоры об экспорте электроэнергии в РФ

НАЭК «Энергоатом» ведет переговоры по организации экспортных поставок электроэнергии в Российскую Федерацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам президент компании Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

По его словам, в НАЭК поступило ряд предложений от российских компании, в том числе и от ЗАО «Интер РАО ЕЭС».

Ю.НЕДАШКОВСКИЙ затруднился уточнить цену, по которой "Энергоатом" готов экспортировать электроэнергию в Россию, отметив при этом, что она должна быть не ниже отпускной цены, установленной для компании Национальной комиссией регулирования электроэнергетики.

«Вы же знаете, что тариф, установленный для компаний НКРЭ, ниже экономически обоснованного», - сказал Ю.НЕДАШКОВСКИЙ.

В свою очередь, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН подтвердил журналистам, что НАЭК «Энергоатом» и НАК «Энергетическая компания Украины» в настоящее время ведут переговоры о возможности организации экспортных поставок.

Он уточнил, в частности, что НАК «ЭКУ» ведет переговоры с контрагентами Венгрии и Польши.

При этом министр отметил, что пока данные переговоры мало перспективны в виду того, что, согласно нормативным документам, электроэнергия на экспорт должна реализовываться по ценам не ниже сложившихся на Оптовом рынке электроэнергии.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.