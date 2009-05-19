РФ предложит ЕС включить "Южный поток" в список приоритетных объектов

Россия готовит заявку о включении газопровода "Южный поток" в число приоритетных проектов Евросоюза, заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, сообщает РИА Новости.

"Мы готовим заявку на включение проекта "Южный поток" в список приоритетных проектов Евросоюза, и мы не видим оснований почему эта заявка может быть отклонена", - сказал он во вторник журналистам в перерыве IV международной конференции "Энергетический диалог Россия - Европейский союз: газовый аспект". Медведев отметил, что проект "Набукко" уже включен в этот список, но "Газпром"не рассматривает его как конкурента. Россия готовит заявку о включении газопровода "Южный поток"в число приоритетных проектов Евросоюза, заявил зампред правления "Газпрома"Александр Медведев. "Мы готовим заявку на включение проекта "Южный поток"в список приоритетных проектов Евросоюза, и мы не видим оснований, почему эта заявка может быть отклонена", - сказал он во вторник журналистам в перерыве конференции. Медведев отметил, что проект "Набукко"уже включен в этот список, но "Газпром"не рассматривает его как конкурента. "Мы будем вместе с ЕС работать над этим проектом ("Южный поток" - ред.), что позитивно скажется на энергобезопасности Европы", - сказал зампред правления "Газпрома". Отвечая на вопрос журналистов, возможно ли вступление в этот проект французской компании GDF Suez, Медведев сказал, что состав всех участков "Южного потока"уже сформирован. "На подводном отрезке - это компания Eni, и на данном этапе расширения списков участников ни на суше, ни на море мы не рассматриваем", - добавил он.