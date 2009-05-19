Шредер призвал страны ЕС войти в "Северный поток"

Странам Европейского союза, заинтересованным в стабильном энергоснабжении, стоит не критиковать проект газопровода "Северный поток" (Nord Stream), а участвовать в его реализации, заявил во вторник на пресс-конференции экс-канцлер ФРГ, глава комитета акционеров компании-оператора проекта Nord Stream AG Герхард Шредер.

"Что касается этого проекта, то я часто слышу голоса с возражениями не по существу, а политические возражения. Я их не разделяю", - цитирует его слова РИА Новости. Против проекта Nord Stream выступает ряд стран, в том числе Эстония, Польша, Швеция и Финляндия, мотивируя это экологической опасностью, которую может представлять строительство газопровода. Эксперты, в свою очередь, считают, что, в частности, Польша обеспокоена, прежде всего, потерей прибыли от роли транзитера российского газа. "Если есть вопросы по существу, то мы их решаем. Например, выделили сто миллионов евро на экологическое исследование Балтийского моря, по дну которого пойдет газопровод", - заметил Шредер. Он призвал с терпением относиться к возражениям, решая их на двусторонней и многосторонней основах. "Я всем говорю, что этот проект европейского масштаба, в нем участвует много стран ЕС. Те, кто ожидает солидарного энергоснабжения Европы, должны и солидарно участвовать в реализации проекта", - пояснил экс-канцлер. Проект "Северный поток"является принципиально новым маршрутом для экспорта российского газа в Европу (прежде всего, на рынки Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и Дании). Газопровод "Северный поток"протяженностью 1220 километров пройдет по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров газа в год намечен на 2010 год. Акционерами компании-оператора проекта Nord Stream AG являются российский "Газпром" - 51%, германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 20%, а также нидерландская Gasunie - 9%. В апреле текущего года партнеры по "Северному потоку"приступили к переговорам о вхождении в проект французской Gaz de France.