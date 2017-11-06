"Энергоатом" планирует в декабре вывести в ремонт третий блок Ривненской АЭС для продления его эксплуатации

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" планирует в декабре 2017 года вывести в ремонт третий блок Ривненской АЭС для выполнения всех мероприятий, которые необходимы для продления срока эксплуатации блока. Об этом сообщил глава компании Юрий Недашковский журналистам 3 ноября по завершении презентации нефинансового отчета "Энергоатома" за 2016 год.

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"Следующим у нас в декабре останавливается, по завершении тридцатилетнего срока эксплуатации, третий энергоблок Ривненской АЭС. Соответствующее заявление (на продление эксплуатации – УНИАН) уже подано. Блок будет длительное время находится в ремонте для выполнения мероприятий по продлению срока службы", - сказал он.

По словам Недашковского, на всех блоках компании можно выполнить мероприятия по продлению срока их эксплуатации.

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" считает своей задачей продление срока службы действующих атомных блоков для обеспечения высокого уровня производства электроэнергии в будущем. В планах компании – за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.

В сентябре 2016 года Госатомрегулирования приняла решение о продлении срока эксплуатации первого энергоблока Запорожской АЭС до 23 декабря 2025 года, а в октябре - второго энергоблока этой станции, до 19 февраля 2026 года. 3 ноября было принято решение о продлении срока эксплуатации третьего блока ЗАЭС – до 5 марта 2027 года.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.