Astrum: рост оптовой цены электроэнергии в июне является техническим

Рост оптовой цены электроэнергии в июне 2009 г. на 0,3% является техническим и он не повлияет ни на тарифы облэнерго, ни на розничную цену электроэнергии для конечных потребителей. Таково мнение Яна ЛИПЧИНСКОГО, старшего финансового аналитика компании «Astrum Investment Management».

Отметим, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) установила оптовую цену электроэнергии на июнь 2009 г. на уровне 402 грн. за МВт, что лишь на 0,3% выше, чем майская цена 401 грн. за МВт.

Как отмечает аналитик, таким образом, НКРЭ продолжает сохранять неизменными цены на электроэнергию в соответствии с решением, принятым в декабре 2009 г., которое основывалось на указе Президента о поддержке национальной экономики в период экономического кризиса.

«Мораторий на повышение цен на электроэнергию привел к финансовым потерям в 1 квартале 2009 г. для всех компаний тепловой генерации, поскольку эти компании были не в состоянии покрыть свои расходы из-за увеличения цен на уголь. Мы ожидаем, что мораторий будет отменен в 3 квартале т.г., что должно привести к повышению цен на электроэнергию до 15% в 2009 году», - отмечает аналитик.