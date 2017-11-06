Бюджетные организации остались без тепла, потому что государство не выполнило свои функции по регулированию цен на газ - нардеп

Государство не выполнило свои функции относительно регулирования цен на газ для теплогенерирующих компаний. В следствии этого после официального старта отопительного сезона бюджетные организации остались без тепла. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от фракции "Самопомощь", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам строительства, городостроения жилищно-коммунального хозяйства Алена Бабак.

«Если говорить о том, где государство провалило отопительный сезон - это в вопросе управления государственным имуществом, государственными ТЭЦ. Второй вопрос - это регулирование цен, это функция государства, НКРЭКУ является регулятором и Кабинет Министров тоже имеет некоторые полномочия. Мы не имеем тепла потому, что государство не выполнило свои функции по регулированию", - заявила Бабак.

По её словам, речь идёт в частности о том, что Национальная комиссия не утвердила тарифы для предприятий теплоснабжения с учетом фактической цены газа, установленной НАК "Нефтегаз Украины" для потребностей бюджетных организаций. Согласно постановлению Кабинета Министров №187, теплогенерирующие компании закупают газ для отопления бюджетников по 7 тысяч 514 гривен в то время, как НКРЭКУ заложил в тариф стоимость топлива 4 тысячи 942 гривен.

Таким образом регулятор фактически закрыл глаза на то, что реальная цена газа 7 тысяч 500 гривен, отметила Бабак. По её словам, в следствие этого предприятия теплоснабжения оказались в ненормальной ситуации, соотвественно бюджетная сфера не получат тепло. Именно поэтом школы и детские садики остались без отопления.

По состоянию на 1 ноября, только 23 из 4,8 тысяч административных строений получают тепло. При этом из 208 учебных заведений тепло получают только 9. Причину задержек подачи тепла в "Киевэнерго" объясняют неурегулированностью цен на газ для бюджетных организаций. По информации компании, за время действия постановления её убытки приблизились к 75 миллионам гривен.

25 октября Кабинет министров внёс изменения в постановление №187, снизив тем самым стоимость газа для бюджетных организаций до 6 тысяч 177 гривен, а для других потребителей - до 7 тысяч 400 гривен. Но пока соответсвующее решение действует только на бумаге в связи с тем, что принятые корректировки в тарифы должны быть поддержаны НКРЭКУ.