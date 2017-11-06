Украина с начала года экспортировала электроэнергии на $210 миллионов

Украина в январе-октябре 2017 года увеличила экспорт электроэнергии (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 69,7% - до 209,293 миллиона долларов, сообщает Государственная фискальная служба (ГФС).

Читайте такжеВ Украине нет опасности веерных отключений во время отопительного сезона - Ковальчук

По данным ведомства, 56,6% выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 23,25% от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Молдову и 15% – на Польшу.

В октябре Украина экспортировала электроэнергию в Венгрию на 13,957 миллиона долларов, в Молдову – на 4,305 миллиона долларов, в Польшу – на 122 тысячи долларов.

При этом сообщается, что импорт электроэнергии по итогам 10 месяцев составил 1,9 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года Украина увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 1,3% – до 152 миллионов долларов.