"Газпром" увеличит долю на европейском газовом рынке с 25% до 30%

"Газпром" планирует увеличить долю на европейском газовом рынке с 25% до 30% до 2015 года, сообщил во вторник замглавы холдинга Александр Медведев в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, добыча газа в Европе падает, поэтому "каким бы глубоким ни был кризис", спрос на российский газ будет расти. Он также выразил надежду, что работы по строительству газопровода "Северный поток"начнутся в срок, в 2010 году. "С нашей стороны всё готово. Заказано оборудование, материалы, фирмы, которые будут прокладывать газопровод", - сказал Медведев. "Газпром", кроме того, ожидает, что французская компания GDF Suez до конца лета станет акционером компании-оператора проекта газопровода "Северный поток" (Nord Steam), который предполагается проложить из России в Германию по дну Балтийского моря. "До конца лета Gaz de France войдет в проект "Северный поток", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов на конференции в Берлине. В настоящее время акционерами компании-оператора проекта Nord Stream AG являются российский "Газпром" - 51%, германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 20%, а также нидерландская Gasunie - 9%. Nord Stream протяженностью 1220 километров пройдет по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров газа в год намечен на 2010 год. Медведев, кроме того, сообщил, что Россия готовит заявку о включении в число приоритетных проектов Евросоюза газопровода "Южный поток". "Мы готовим заявку на включение проекта "Южный поток"в список приоритетных проектов Евросоюза, и мы не видим оснований почему эта заявка может быть отклонена", - сказал он в беседе с журналистами во вторник. "Южный поток" (South Stream) включает в себя сухопутные части газопровода по территории РФ и ряда европейских стран, а также морские газопроводы через Черное и Адриатическое моря. Пропускная способность газопровода должна составить 63 миллиарда кубометров газа в год, стоимость - 8,6 миллиарда евро.