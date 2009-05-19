Газпром: Европа недополучит к 2010 г. необходимый ей газ

Европа без диверсификации каналов поставок газа из РФ в будущем не сможет получить в полном объеме дополнительные 80-100 миллиардов кубометров российского "голубого топлива", которые будут необходимы ей к 2020 году, заявил во вторник зампред правления "Газпрома" Александр Медведев на конференции в Берлине.

Как передают "Вести", "те европейские деятели, которые пытаются заблокировать российские проекты строительства новых газопроводов, берут на себя большую ответственность. Без диверсификации каналов поступления газа в Европу она не получит те 80-100 миллиардов кубометров дополнительных объемов газа из России, которые ей потребуются к 2020 году", - сказал Медведев, выступая на IV международной конференции "Энергетический диалог Россия - Европейский союз: газовый аспект". Он отметил, что Россия давно хочется получить аргументированный ответ от Брюсселя, существуют ли экономические причины для замещения российского газа топливом из других источников. "Внятного ответа мы так и не дождались", - заявил зампред правления "Газпрома". Согласно приведенным им данным, в 2008 году доля России на рынке Европы составила 25%. "За ней с небольшим отрывом следуют Норвегия - 18% и Алжир - 10%. Так есть ли подвод для беспокойства? Ведь 25% - это не те 80% европейского рынка, как в случае с американской корпорацией Intel", - отметил Медведев. Как в свою очередь заявил президент Российского газового общества Валерий Язев, рост потребления газа в Европе к 2030 году будет не менее 150 миллиардов кубометров. "Я прогнозирую, что рост потребления будет не менее 150 миллиардов кубометров газа к 2030 году", - сказал он во вторник журналистам в Берлине. По его мнению, для того, чтобы Россия, у которой сейчас Европа потребляет порядка 27% всего газа, сохранила этот объем, необходимо построить и "Северный поток"и "Южный поток".