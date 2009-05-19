«Киевэнерго» прогнозирует по итогам 2009г. 1,1 млрд. грн. убытков

АК «Киевэнерго» прогнозирует 1,140 млрд. грн. убытков по итогам 2009 года из-за разницы между действующими тарифами на тепловую энергию и себестоимостью ее производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления компании Эдуард СОКОЛОВСКИЙ, выступая на коллегии Министерства топлива и энергетики.

По его словам, этот прогноз уже учитывает планируемые доходы компании после согласования Киевской городской государственной администрацией новых тарифов компании на услуги теплоснабжения, проект которых передан в мэрию столицы. В случае же сохранения действующего тарифа, отметил председатель правления, убытки компании прогнозируются на уровне 1,4 млрд. грн.

В свою очередь, первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, также выступивший на коллегии, сообщил, что, по расчетам мэрии, с учетом введения новых тарифов убытки «Киевэнерго» в 2009 году составят 800 млн. грн.