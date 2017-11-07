Хмельницкая АЭС отключила от сети первый энергоблок для планового ремонта

Хмельницкая АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от сети энергоблок №1 для проведения планового капитального ремонта, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"7 ноября 2017 года в 02:46 энергоблок №1 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения планового капитального ремонта. Согласно плану, ремонтные работы продлятся 96 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС работает на мощности 1008 МВт.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.