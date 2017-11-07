"Нафтогаз" начал внутреннее расследование из-за офшорного скандала

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" начала служебную проверку информации об открытии компании и возможном проведении операций в иностранной юрисдикции членом правления "Укртрансгаза" Сергеем Алексеенко, бывшим главным советником председателя правления "Нафтогаза". Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, компания обнародует результаты проверки после ее завершения.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Международный консорциум журналистских расследований обнародовал новый массив документов, по масштабу сопоставимый с "панамскими досье".

Так, по данным СМИ, в расследовании, получившем название "Райские досье" (Paradise Papers) сообщается, что в начале 2016 года на острове Мэн для Сергея Алексеенко была основана офшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине.

Также в расследовании журналистов фигурирует президент Украины Петр Порошенко, у которого, по данным СМИ, был открыт офшор на Британских Виргинских островах с целью минимизации уплаты налогов его фирмы Roshen.

Справка УНИАН. "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Государственная компания "Укртрансгаз" является оператором газотранспортной системы Украины. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".