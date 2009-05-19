Ратификация Энергетической хартии поможет РФ защитить свои интересы

Ратификация Энергетической хартии поможет России защитить ее интересы и даст ей дополнительные возможности по влиянию на своих европейских партнеров, считает президент Европейского союза газовой промышленности (European Union of the Natural Gas Industry, Eurogas) Доменико Диспенца.

Как сообщает РИА Новости, выступая на IV международной конференции "Энергетический диалог России-ЕС: газовый аспект", Диспенц отметил, что этот документ широко поддержали многие страны, и он открыт для обсуждения. По его словам, Россия в случае ратификации Энергетической хартии сможет подписать протокол к ней, в рамках которого обозначит все те моменты, которые в настоящее время вызывают несогласие российской стороны. Как заявлял в апреле премьер-министр РФ Владимир Путин, Россия не видит смысла в сохранении своей подписи под Энергетической хартией, которая была подписана, но не ратифицирована Россией. Президент России Дмитрий Медведев ранее озвучил инициативу всеобъемлющего энергетического договора, который может содействовать развитию энергетики в Европе. По словам премьер-министра Владимира Путина, данный документ мог бы создать серьезную базу для развития отношений в сфере энергетики. Предложения России будут обсуждаться 24 мая на встрече министров энергетики стран G8 в Риме. Европейскую энергетическую хартию подписали в Гааге 17 декабря 1991 года 51 государство - страны-члены ЕС, СНГ, Япония, Канада и США. Хартия являлась декларацией для поощрения международного сотрудничества в области энергетики и не имела юридической силы. Через три года, в 1994 году, в Лиссабоне, те же государства за исключением США и Канады подписали так называемый "Договор по энергетической хартии и протокол к энергетической хартии по вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам". Договор энергетической хартии и связанные с ним документы базируются на пяти ключевых элементах: поощрение капиталовложений в энергетику, государственный суверенитет над природными ресурсами, свобода доступа к энергетическим рынкам, свобода транзита энергоресурсов, свобода движения капиталов, связанных с инвестированием в энергетику. Россия договор хотя и подписала, но до сих пор не ратифицировала. Россия опасается, что после ратификации ею энергетической хартии ЕС может, в частности, потребовать демонополизировать трубопроводы. С другой стороны, внутренний энергетический рынок Европы остается для России закрытым без ратификации этого документа. Переговоры между Россией и ЕС об энергетической хартии длятся с января 2000 года. Договор не ратифицировали также Белоруссия и Норвегия.