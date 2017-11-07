Reuters узнал о намерении ОПЕК продлить заморозку нефтедобычи до конца 2018 года

Нефтеэкспортный картель ОПЕК, скорее всего, продлит действие глобального пакта об ограничении добычи нефти до конца 2018 года, несмотря на прогнозируемые перебои с производством сырья, сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

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ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в декабре 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

Следующее заседание ОПЕК, на котором участники сделки обсудят успех общего дела и дальнейшую политику, запланировано на 30 ноября в Вене.

С прошлого года добыча нефти в Венесуэле каждый месяц снижается примерно на 20 тысяч баррелей в сутки и, как ожидается, сократится ещё на 240 тысяч баррелей в сутки в следующем году из-за санкций США и нехватки инвестиций в нефтяную инфраструктуру страны.

Предложение нефти из Нигерии и Ливии, которые не входят в соглашение ОПЕК+, остаётся нестабильным из-за не стихающих вооружённых конфликтов, которые приводят к ограничению производства и поставок сырья.

Тем не менее ОПЕК и её негласный лидер – Саудовская Аравия – едва ли станут наращивать добычу в следующем году, чтобы компенсировать сокращение предложения из вышеупомянутых членов группы, так как основной фокус ОПЕК сохранится на задаче снизить запасы сырья в странах ОЭСР до среднего уровня за пять лет, сказал источник, знакомый с политикой Эр-Рияда.

"ОПЕК, скорее всего, не сойдёт с выбранного пути до конца 2018 года. Нам нужно, чтобы коммерческие запасы уменьшились", – уточнил он.

"ОПЕК считает, что в следующем году нижней границей диапазона цен на нефть будет отметка в $60 за баррель".

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Другой источник в ОПЕК также указал на риск сокращения предложения из Венесуэлы, оговорившись, что это вовсе не означает, что ОПЕК из-за этого станет увеличивать добычу.

Игроки рынка переживали, что как только действие соглашения ОПЕК+ закончится, производители снова начнут наращивать добычу и поставки сырья, ударяя тем самым по ценам.

Уменьшить эти опасения помогли комментарии наследного принца Саудовской Аравии, который сказал, что Эр-Рияд поддерживает идею продления нефтяного пакта.

Министр энергетики королевства Халид аль-Фалих сказал сегодня, что баланс спроса и предложения на мировом рынке продолжает восстанавливаться, а запасы сырья снижаются. Что касается соблюдения ОПЕК+ условий соглашения об ограничении нефтедобычи, то аль-Фалих считает, что его участники превосходно справляются со своей задачей.