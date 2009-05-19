Гран-при на конкурсе детского рисунка разделили украинка и россиянка

В Государственной Третьяковской галерее 15 мая 2009 года состоялся финал IV Международного конкурса детского рисунка «Мирный атом - будущее мира». Организаторами проекта выступили российская компания «ТВЭЛ» (поставщик ядерного топлива) и украинская энергогенерирующая компания «Энергоатом», сообщили УНИАН в Центре информационной политики и связей с общественностью ГП НАЭК «Энергоатом».

В конкурсе были представлены работы детей из городов расположения российских заводов, производящих ядерное топливо, и городов-спутников украинских атомных электростанций. В качестве традиционных участников со стороны России выступили дети от ОАО «Машиностроительный завод» (г.Электросталь), ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (г.Новосибирск), ОАО «Чепецкий механический завод» (г.Глазов, Удмуртия); от Украины – дети, проживающие в городах-спутниках Ровенской (г.Кузнецовск), Хмельницкой (г.Нетешин), Южно-Украинской (г.Южноукраинск) и Запорожской АЭС (г.Энергодар). Кроме того, состав участников IV конкурса расширился на два предприятия - ОАО «Московский завод полиметаллов» (г.Москва) и ОП «Атомремонтсервис» (г.Киев).

В нынешнем году в проекте были и другие нововведения. В частности, у конкурса появился новый логотип, а также изменены возрастные рамки: отныне жюри выбирает победителей не по одной, а по двум категориям - с 10 до 13 лет и с 14 до 17 лет.

В 2009 году Гран-при конкурса разделили между собой две участницы: Елена Кудряшова, 12 лет (г.Нетешин) с работой «Праздничный Нетешин» и Ольга Красикова, 14 лет (г.Новосибирск) с работой «Сон о будущем».

В младшей возрастной категории призовые места распределились следующим образом:

3-е место – Светлана Костерина, 13 лет (г.Киев) «Арс – это класс!».

2-е место – Алена Носкова, 13 лет (г.Глазов) «Мирный атом – залог дружбы».

1-место – Марина Сайфутдинова, 13 лет (г.Новосибирск) «Пробуждение жизни».

В старшей возрастной категории:

3-е место – Сергей Юришинец, 15 лет (г.Южноукраинск) «Вперед в будущее».

2-е место – Светлана Кулюкина, 15 лет (г.Электросталь) «Энергия».

1-е место – Татьяна Лековецкайте (г.Энергодар) «Венок мирного атома».

Кроме того, ряд работ были отмечены Жюри дополнительными номинациями. «За художественное исполненение» была отмечена работа «Мирный атом – будущее мира» Лизы Калабиной, 14 лет (г.Глазов), «За волю к победе» - работа «Будущее Украины – в наших руках» Анны-Марии Макарик, 10 лет (г.Нетешин), «За мирное восприятие мирного атома» - «Энергия мира» Ольги Шевчик, 11 лет (г.Кузнецовск), «За техническое исполнение и филосовское восприятие темы» - работа «Индустрия энергии» Никиты Смирнова, 13 лет (г.Глазов).

В торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса приняли участие вице-президенты ОАО «ТВЭЛ» Василий Константинов и Константин Соколов, Первый вице-президент – Технический директор ГП НАЭК «Энергоатом» Иван Фольтов, Заместитель Генерального директора Государственной Третьяковской галереи Марина Эльзессер. Приветствия участникам конкурса направили президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин и президент ГП НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский.

В своем обращении Ю.Оленин высказал надежду на то, что «для многих конкурсантов увлечение атомной энергетикой со временем перерастет в профессию».

В свою очередь, президент ГП НАЭК «Энергоатом» Ю. Недашковский выразил уверенность, что «в странах, где подрастающее поколение творчески подходит к атомной энергии, ядерный ренессанс необратим».

Одновременно с церемонией награждения в одном из залов Третьяковской галереи прошла выставка рисунков участников проекта, посвященных тематике безопасного использования ядерной энергии.