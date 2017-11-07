ЕК хочет заставить Россию соблюдать европейские правила при строительстве "Северного потока-2"

Европейская комиссия может заставить Российскую Федерацию соблюдать европейские правила при строительстве «Северного потока-2».

Читайте также"Северный поток-2" лишит Украину почти $3 миллиардов ежегодных доходов – посол США

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в социальной сети Facebook.

Она обратила внимание, что 8 ноября Еврокомиссия одобрит предложение о внесении изменений в третью газовую директиву (Третий энергетический пакет, директива 2009/73/ЕС об общих правилах внутреннего рынка природного газа).

"Это предложение предусматривает введение простого правила - что газопроводы из третьих стран должны соответствовать требованиям этой директивы. Цель этого предложения четкая - доказать России серьезность намерений Еврокомиссии по "Северному потоку-2", - заявила Зеркаль.

"Ранее Еврокомиссия выступила с инициативой заключить с РФ соглашение, урегулировать все проблемные вопросы NS2 ("Северного потока 2"). Одна из краеугольных проблем - учет интересов Украины. Еврокомиссия осознает, что со вступлением в силу Соглашения об ассоциации, стороны должны учитывать интересы друг друга в вопросах развития энергетических рынков", - отметила заместитель главы МИД.

В то же время она заявляет: "РФ отмахнулась от этой идеи как таковой. Считая, что никто не решится или просто не сможет заставить их соблюдать европейские правила при строительстве NS2".

"Как видим, Еврокомиссия решилась. Сможет ли, будет зависеть от прений в Совете ЕС и Европейском парламенте. История с одобрением безвиза дает представление, как порой сложно принять решение в ЕС. Поэтому работа по адвокации интересов Украины в энергетике перейдет на новый уровень интенсивности", - подчеркнула дипломат.

"И еще - эти изменения, в случае одобрения, будут касаться не только NS2, но и украинской ГТС. Это будет еще одно правовое напоминание о наших обязательствах по Соглашению об ассоциации и в рамах Энергетического сообщества", - добавила Зеркаль.

Справка УНИАН. В начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2».

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию в обход территории Украины.

В конце октября посол США в Украине Мари Йованович заявила, что газопровод «Северный поток-2» лишит Украину 2,7 млрд долл. транзитных доходов в год, что эквивалентно 3% ВВП страны.