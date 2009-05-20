Мировые цены на нефть незначительно повысились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник повысились на фоне проблем в нефтеперерабатывающей отрасли США, которые, по мнению инвесторов, могут отрицательно сказаться за объемах запасов сырья в преддверии летнего автомобильного сезона, сообщает РИА Новости..

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,62 доллара - до 59,65 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,45 доллара - до 58,92 доллара за баррель.