Госатомрегулирования выдала "Энергоатому" новую лицензию на эксплуатацию третьего блока ЗАЭС

Государственная инспекция ядерного регулирования выдала Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» новую лицензию, согласно которой компания получила право эксплуатировать третий энергоблок Запорожской АЭС после продления срока его эксплуатации - на следующие 10 лет, до 5 марта 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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«На третьем блоке ЗАЭС выполнен наибольший объем мероприятий, заменено очень много оборудования, которое отработало свой ресурс. В частности, значительный объем работ выполнен на всех трех каналах безопасности, заменен конденсатор турбины блока, то есть обновлено оборудование, которое непосредственно отвечает за безопасность эксплуатации», - сказал глава Госатомрегулирования Григорий Плачков, во время вручения лицензии.

По словам главы «Энергоатома» Юрия Недашковского, объем мероприятий, которые были выполнены для продления срока эксплуатации третьего энергоблока, - наибольший за всю историю продления ресурса блоков украинских АЭС.

Согласно информации директора Запорожской АЭС Александра Остаповца, которые приведены в сообщении, третий энергоблок уже подключен к сети.

Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» считает своей задачей продление срока службы действующих атомных блоков для обеспечения высокого уровня производства электроэнергии в будущем. В планах компании – за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.

В сентябре 2016 года Госатомрегулирования приняла решение о продлении срока эксплуатации первого энергоблока Запорожской АЭС до 23 декабря 2025 года, а в октябре - второго энергоблока этой станции, до 19 февраля 2026 года. 3 ноября было принято решение о продлении (до 5 марта 2027 года) работы третьего блока ЗАЭС.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.