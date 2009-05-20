«Газпром» намерен увеличить свое присуствие в Европе до 33%

В «Газпроме» уверены, что к 2015-2020 году доля российского газа в поставках в Европу увеличится до 33%.

Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» сказал заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ.

«Что бы политики ни говорили и как бы глубок ни был кризис, все равно наша доля на рынке увеличится с текущих 25% до 33% уже к 2015-2020 годам. И это объективная реальность, потому что добыча газа в Европе падает, спрос, пускай он даже будет расти медленнее, чем предполагалось ранее, все равно будет расти», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, если защита окружающей среды действительно приоритет для ЕС, то для природного газа будут созданы условия для распространения его в промышленности и в энергетике.

В тоже время он заявил, что заявления о чрезмерной зависимости Европы от российского газа являются мифом.

«Со стороны наших промышленных партнеров есть общее единодушное мнение о том, что у нас не зависимость, а взаимозависимость, что мы вместе развиваем наш бизнес, инвестируем огромные суммы капиталовложений в реализацию наших проектов», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

В тоже время он отметил, что в «Газпроме» не видят от политиков должного усердия для того, чтобы не повторилась ситуация 2006-го и в 2009 году.

«Отсутствие политической поддержки и распространение мифов о российском газе, о «Газпроме», оно вряд ли помогает», - сказал он.

Кроме этого, он заверил, что у "Газпрома" нет возможности манипулировать ценами на газ, поскольку его цены формируются на базе корзины нефтепродуктов.

А.МЕДВЕДЕВ отметил, что «Газпром» не видим необходимой поддержки со стороны ЕС в строительстве новых газопроводов.

«Без диверсификации транспортных маршрутов, будь то «Северный поток», «Южный поток» или пресловутый «Набукко», то Европа просто не получит тот газ, который ей физически необходим уже в 2015-2020 годах. Просто даже если быть закоренелым пессимистом, Европе нужно около 100 миллиардов кубических метров газа, для которого нет транспортных маршрутов. Поэтому не случайно в Сочи было принято решение рассмотреть возможности увеличения «Южного потока» до 63 миллиардов», - сказал он.